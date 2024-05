Hamann ledert gegen Kane: "Wenn einer 100 Mio. kostet ..."

IMAGO/Oscar J. Barroso

Harry Kane fehlt dem FC Bayern am Wochenende

Als wäre die unerwartet titellose Debüt-Saison beim FC Bayern nicht schlimm genug, hat Münchens Stürmer Harry Kane nun auch noch eine verbale Breitseite von TV-Experte Dietmar Hamann abbekommen, der den Engländer aufgrund dessen Auswechslung im Champions-League-Halbfinale hart kritisierte.

Dietmar Hamann hält mit seiner Kritik am FC Bayern ungern hinter dem Berg, das bekam der deutsche Fußball-Rekordmeister in der Vergangenheit schon einige Male zu spüren. Zu Jahresbeginn teilte der "Sky"-Experte heftig gegen Noch-Trainer Thomas Tuchel aus, ruderte später allerdings kleinlaut zurück. Gut möglich, dass das im aktuellen Fall auch passiert, denn bei seiner aktuellen Verbaltattacke gegen Harry Kane könnte sich Hamann erneut vergaloppiert haben.

"Wenn du einen Spieler holst, den englischen Nationalmannschaftskapitän, der 100 Millionen Euro gekostet hat - er ist zwar nicht bei den Bayern der Kapitän, aber er ist der wichtigste Spieler, die Leitfigur -, dann kann ich nicht in einem Champions-League-Halbfinale nach 80 Minuten rausgehen mit Rückenprobleme", kritisierte Hamann am Samstag bei "Sky" den Stürmer, der von Tuchel zusammen mit Jamal Musiala in der 84. Spielminute vom Platz genommen wurde. Vier Minuten später erzielte Real den Ausgleich und stellte im Verlauf sogar auf Sieg.

"Bei Leroy Sané habe ich noch bedingt Verständnis, weil er aktuell wenig trainieren konnte", ordnete Hamann die Herausnahme des seit Wochen angeschlagenen Offensivmannes ein, der bereits in der 76. Minute vom Feld musste. Bei Kane sei die Lage aber aus Sicht des früheren Bayern-Profis anders gewesen.

"Das sind die Spiele, in denen sie ihn brauchen", ärgerte sich Hamann darüber, dass Kane die Partie nicht zu Ende brachte. Sein Vorwurf: "Wenn man der englische Nationalmannschaftskapitän ist und 100 Millionen gekostet hat, muss ich erwarten, dass er auf die Zähne beißt."

Kane-Auswechslung "katastrophales Zeichen für den FC Bayern"

Dass Kane den Rasen vorzeitig verließ, sei für Real dann "natürlich psychologisch ein super Zeichen und für die Bayern katastrophal" gewesen.

Bei seiner Kritik am Angreifer übersah Hamann allerdings, dass Kane bereits mit Schmerzen ins Spiel gegangen war und demnach definitiv eine ganze Zeit lang auf die Zähne gebissen hatte.

"Er war das ganze Spiel gehandicapt. Er hatte beim Aufwärmen eine Blockade am Rücken gekriegt", erklärte Tuchel am Samstag auf der PK vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 17:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) zur Problematik des Engländers.

Kaum verwunderlich gab Tuchel daher bekannt, dass Kane auch gegen die Wölfe mit Rückenproblemen ausfallen werde.