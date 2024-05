BVB hat Salzburg-Talent im Blick

IMAGO/GEPA pictures/ Thomas Bachun

Spielt Oscar Gloukh in der nächsten Saison für den BVB?

In der Champions League träumt der BVB noch vom Titel, trotzdem laufen die Planungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. In den Fokus soll dabei nun Oscar Gloukh gerückt sein.

Während es für den BVB in der Champions League nicht besser hätte laufen können, sorgten die Leistungen in der Bundesliga immer wieder für Diskussionen. Trotzdem werden die Schwarz-Gelben auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Königsklasse an den Start gehen.

Womöglich ist dann Oscar Gloukh mit dabei. Der Offensivspieler von RB Salzburg steht laut "Bild"-Informationen auf dem Zettel des BVB. Der 20-Jährige gilt als großes Talent, erzielte in dieser Saison in der österreichischen Bundesliga sieben Tore und legte zwölf weitere Buden auf.

BVB will wohl erst Sancho und Maatsen halten

Auch auf großer Bühne stellte der Israeli sein Können bereits unter Beweis. In der Gruppenphase der Champions League sammelte Gloukh drei Scorerpunkte (zwei Tore, eine Vorlage) in sechs Spielen.

Kein Wunder also, dass der israelische Nationalspieler nicht günstig werden würde. Demnach müsste der BVB mindestens 25 Millionen Euro in Richtung Salzburg überweisen. Zudem sollen auch noch weitere europäische Top-Klubs an Gloukh interessiert sein.

Priorität genießen allerdings zwei andere Personalien. Bevor neue Spieler verpflichtet werden, wollen die Verantwortlichen des BVB erst versuchen Jadon Sancho und Ian Maatsen zu halten.

Die beiden Leistungsträger sind jeweils nur ausgeliehen und müssen nach der Saison also eigentlich zurück zu ihren Stammklubs (Manchester United und FC Chelsea), da der BVB für beide Spieler keine Kaufoption verhandeln konnte.

Sowohl Sancho als auch Maatsen würden bei einem festen Transfer nicht billig werden. Sollte der BVB dann noch Geld übrighaben, könnte Gloukh ein noch heißeres Thema werden. Bis dahin heißt es: abwarten!