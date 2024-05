Bayern- und BVB-Stars fehlen! Hamanns überraschender EM-Kader

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann nominierte seinen persönlichen EM-Kader

Mats Hummels hat im Trikot von Borussia Dortmund in den letzten Wochen überragende Leistungen gezeigt, wuchs vor allem in der Champions League auf der größtmöglichen europäischen Fußball-Bühne über sich hinaus. Für eine Nominierung in den deutschen EM-Kader wird es dennoch nicht langen. Diese Meinung vertritt jedenfalls Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann auch weiterhin.

Für Hummels, der in beiden Halbfinal-Partien in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain (1:0) als Man of the Match ausgezeichnet wurde, sei im 26er-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann kein Platz, prophezeite Hamann bei "Sky".

"In Sachen Kader hatte Julian Nagelsmann letztes Mal schon gesagt, dass, wenn nicht etwas Großartiges passiert, er keine drei oder fünf Spieler wechseln wird", sagte der Vizeweltmeister von 2002 zu möglichen Veränderungen im Vergleich zu den erfolgreichen Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande im März.

Statt der BVB-Stars um Mats Hummels, Nico Schlotterbeck oder Julian Brandt werde der Bundestrainer auch weiterhin auf die Konkurrenten des VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt wie Waldemar Anton, Robin Koch oder Chris Führich setzen, ist sich Hamann sicher.

"Ich gehe nicht davon aus, dass sich groß etwas ändern wird. Das ist bitter für die Dortmunder. Maximal einer kommt noch dazu. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn nur Füllkrug mitfährt", so der 50-Jährige.

Hamann: Goretzka vom FC Bayern wird bei der EM fehlen

Hamann geht nicht davon aus, dass die überragende Champions-League-Saison der Schwarz-Gelben mit Siegen unter anderem gegen AC Mailand, Newcastle United, Atlético Madrid und Paris Saint-Germain noch groß in Nagelsmanns EM-Entscheidung einfließen werden.

"Ich glaube nicht, dass der Final-Einzug noch etwas ändern wird. Die Stuttgarter haben sich nichts zu schulden kommen lassen. Seit dem letzten Länderspiel haben die Stuttgarter weiter so brillant gespielt, wie sie es vorher gemacht haben", begründete der einstige Mittelfeldspieler seine Meinung.

Neben gleich mehreren BVB-Stars wird nach Ansicht Hamanns auch Leon Goretzka vom FC Bayern keinen Platz im deutschen EM-Aufgebot haben: "Für Goretzka wäre es so oder so schwer geworden. Ich glaube, auch da wird sich nichts ändern", so der TV-Experte, nachdem der 29-Jährige zuletzt 90 Minuten lang gegen Real Madrid auf der Bank gesessen hatte.

Leroy Sané werde den Sprung auf den EM-Zug hingegen noch schaffen, sollte er sich rechtzeitig von seinen Schambeinproblemen erholen, mutmaßte Hamann.