IMAGO/PSV Eindhoven v Vitesse Arnhem

Malik Tilman (li.) bringt dem FC Bayern wohl 15 Millionen Euro ein

Am Freitagabend teilte der FC Bayern mit, dass Malik Tillman die Münchner dauerhaft verlassen und sich seinem bisherigen Leihverein PSV Eindhoven fest anschließen wird. Doch ein Hintertürchen hat sich der deutsche Rekordmeister beim offensiven Mittelfeldspieler wohl offengelassen, denn laut einem Bericht gibt es eine Rückkaufklausel. Diese hat es jedoch in sich.

"Malik Tillman ist als Nachwuchsspieler zum FC Bayern gekommen, hat sich hier über die Jahre zum Profi entwickelt und ist nun in Eindhoven zu einem Leistungsträger geworden. Er führt die lange Liste an jungen Talenten fort, die sich nach ihrer Ausbildung beim FC Bayern auch im Profifußball durchsetzen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft viel Erfolg und alles Gute", teilten der deutsche Fußball-Rekordmeister in seiner Mitteilung zum festen Transfer von Tillmann zur PSV mit in Person von Sportdirektor Christoph Freund mit.

In Eindhoven unterschrieb der offensive Mittelfeldspieler einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028. Sollte Tillmann allerdings beim niederländischen Erstligisten tatsächlich "viel Erfolg" haben, wie von Freund gewünscht, könnte er am Ende doch wieder beim FC Bayern landen. Denn dieser hat sich laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano im Zuge des Transfers eine Rückkaufklausel zusichern lassen.

Diese soll laut Romano ab Juni 2026 gültig sein. Würden die Münchner dann zugreifen und den US-Amerikaner zurückholen wollen, müssten sie demnach 35 Millionen Euro an PSV überweisen.

Eine gewaltige Summe für den 21-Jährigen, der die Eindhovener laut verschiedenen Medienberichten zwischen zwölf und 15 Millionen Euro gekostet haben soll.

Tillman feiert Titel mit PSV

Tilmann war im vergangenen Sommer zunächst per Leihe in die Niederlande gewechselt. Für die PSV steht er bislang bei neun Treffern und 15 Vorlagen in 38 Pflichtspielen und hatte damit maßgeblichen Anteil am Meistertitel des Klubs. Sein Vertrag beim FC Bayern wäre noch bis 2026 gelaufen.

"Die erste Saison war großartig und ich hoffe, dass wir in den kommenden Jahren noch viele weitere Trophäen gewinnen werden", sagte Tillman im Zuge seiner festen Verpflichtung. Er fühle sich in Eindhoven sehr geschätzt. "Das gibt mir das Vertrauen, dass ich hier am richtigen Platz bin und mich zu einem noch besseren Fußballer und Menschen entwickeln kann."

Möglich, dass jener Mensch ab 2026 wieder das Trikot des FC Bayern tragen wird.