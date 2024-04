Wird Kimmich vom FC Bayern als Transfer-"Köder" genutzt?

IMAGO/Ulrich Wagner

Joshua Kimmich ist bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Die sportliche Zukunft von Joshua Kimmich ist weiterhin ungewiss. In Spanien wird der etatmäßige Mittelfeldmann des FC Bayern wieder einmal mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. In einem Medienbericht wird nun darüber spekuliert, dass die Münchner den Routinier als "Köder" nutzen könnten, sollte sich dieser gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden.

Das Arbeitspapier von Kimmich ist beim FC Bayern noch bis 2025 datiert. Der 29-Jährige will zunächst die Trainer-Entscheidung abwarten, bevor über einen neuen Vertrag an der Säbener Straße verhandelt wird.

Der Ausgang der anstehenden Gespräche ist offen. Kimmich wird in den internationalen Gazetten auch immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Insbesondere der FC Barcelona wird in diesem Zusammenhang als Interessent genannt.

Die spanische "Sport" greift die Gerüchte auf und spekuliert über ein Transfer-Szenario, in dem ein Barca-Star in einen potenziellen Deal mit eingebunden werden könnte. Der FC Bayern soll sich seinerseits nämlich für Innenverteidiger Ronald Araújo interessieren. Mittelfeldmann Frenkie de Jong ist beim Bundesliga-Klub wohl ebenfalls ein Thema.

Sollte sich Kimmich gegen eine Vertragsverlängerung entscheiden, könnte der FC Bayern den Routinier als "Köder" nutzen, um seinerseits Araújo oder de Jong an die Isar lotsen zu können, so zumindest die Theorie des Blattes. In der Praxis scheint ein Kimmich-Wechsel zum FC Barcelona allerdings momentan nicht heiß zu sein.

FC Bayern: Zukunft von Joshua Kimmich ungewiss

Der Nationalspieler war 2015 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Nach dem Viertelfinal-Sieg in der Champions League gegen den FC Arsenal beklagte Kimmich zuletzt fehlende "Rückendeckung".

Der 29-Jährige kommt beim FC Bayern aktuell als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Ob seine sportliche Zukunft über den Sommer hinaus weiter in München liegt, bleibt abzuwarten.