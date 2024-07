Schüsse vor Stadion - Verletzte vor Testspiel in Athen

IMAGO/Giorgos Arapekos

In Athen ist es vor einem Testspiel zu Ausschreitungen gekommen.

Rivalisierende Fangruppen des griechischen Traditionsclubs Panathinaikos Athen haben sich eine Massenschlägerei vor dem Fußballstadion des Vereins im Zentrum Athens geliefert.

Dabei wurden nach Berichten des griechischen Rundfunks (ERT) mindestens drei Menschen verletzt. Einer davon durch einen Schuss. Wie die dpa aus Kreisen der Polizei erfuhr, seien mehr als 70 Fans in Gewahrsam gekommen. Über die Ursachen der Schlägerei herrschte zunächst Unklarheit. Es sollen ausschließlich Panathinaikos-Anhänger daran beteiligt gewesen sein.

Am Samstagabend empfing Panathinaikos die zyprische Mannschaft AEK Larnaka zu einem Vorbereitungsspiel im Apostolos-Nikolaidis-Stadion, die Partie pfiff der Schiedsrichter trotz der vorherigen Ausschreitungen an. Wegen Temperaturen von fast 40 Grad in Griechenlands Hauptstadt waren gerade mal etwa 500 Fans zu dem Spiel gekommen.

Der griechische Fußball wird seit Jahren von Ausschreitungen erschüttert. Im vergangenen Jahr waren bei schweren Ausschreitungen drei Fans ums Leben gekommen.