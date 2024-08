Cristiano Ronaldo verrät weitere Pläne für die Zukunft

IMAGO/Alexandre Neto / SPP

Cristiano Ronaldo sprach über seine Zukunftspläne

Cristiano Ronaldo spielt seit Jahresbeginn 2023 für Al Nassr in Saudi-Arabien. Er wurde direkt zu dem Gesicht und Aushängeschild des Vereins und der gesamten Saudi Pro League, die seit dem viele weitere internationale Superstars ins Land geholt hat. CR7 selbst denkt auch im Alter von über 39 Jahren noch nicht ans Aufhören, wie er jetzt in einem Interview verriet.

Der portugiesische Mega-Star steht bei Al Nassr noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Dass er dieses Arbeitspapier erfüllt, das mit einem geschätzten Jahresgehalt von 200 Millionen Euro gigantisch hoch dotiert ist, gilt ohnehin als sicher. Doch auch darüber hinaus könnte sich Ronaldo eine weitere Fortsetzung seiner überragenden Fußballer-Karriere weiter vorstellen.

"Ich weiß nicht, ob ich bald zurücktrete, in zwei oder drei Jahren", hielt sich der fünfmalige Weltfußballer weitere aktive Jahre über 2025 hinaus gegenüber dem Sender "NOW" offen. Er schob aber hinterher, dass er noch keine alternativen Pläne zur Station in der saudischen Wüste geplant hat: "Wahrscheinlich werde ich hier bei Al Nassr zurücktreten. Ich bin sehr glücklich in diesem Klub, und ich fühle mich auch in diesem Land wohl."

Ronaldo stellt klar: "Ich möchte weitermachen!"

In seinen bisherigen eineinhalb Jahren in dem Verein wurde Ronaldo auf Anhieb zu dem Unterschiedsspieler schlechthin für Al Nassr. In insgesamt 73 Pflichtspielen für den Klub erzielte er bis dato 67 Tore, traf auch am ersten Spieltag der neuen Pro-League-Saison.

Mittlerweile ist Al Nassr gespickt mit weiteren Altstars des internationalen Fußballs, so spielt CR7 unter anderem an der Seite von Sadio Mané (ehemals FC Bayern), Marcelo Brozovic (ehemals Inter Mailand), Alex Telles (ehemals Manchester United) oder Otavio (ehemals FC Porto).

Für Ronaldo steht fest, dass sein sportlicher Ruhestand auch weiterhin noch warten muss: "Ich bin glücklich, in Saudi-Arabien zu spielen, und ich möchte weitermachen."