Australierin Vine nimmt Fußball-Auszeit

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Cortnee Vine fehlt Australien schon länger

Im Vorjahr stieg Cortnee Vine in ihrem Heimatland zur WM-Heldin auf, nun zieht sich die australische Nationalspielerin aufgrund mentaler Probleme vorübergehend aus dem Fußball zurück.

"Im Moment muss ich mich darauf konzentrieren, auf mich selbst aufzupassen, weshalb ich mir eine Auszeit nehme", wird Vine am Freitag in einer Erklärung ihres Managements zitiert. "Ich bin sicher, viele Leute können nachvollziehen, dass sich mein Leben in den vergangenen zwei Jahren dramatisch verändert hat."

Bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland hatte sie den entscheidenden Treffer im Elfmeterschießen gegen Frankreich erzielt und ihr Team damit ins Halbfinale geführt. Die Matildas beendeten das Turnier auf Platz vier, so gut wie nie zuvor. In diesem Sommer wechselte die 26-Jährige zudem in die USA zu North Carolina Courage, wo auch die deutsche Nationalspielerin Felicitas Rauch spielt. Zuletzt fehlte Vine bereits mehrmals im Kader der Matildas.

"Aufgrund dieser sehr neuen und manchmal überwältigenden Erfahrungen habe ich festgestellt, dass ich sehr hart daran arbeiten muss, meine psychische Gesundheit zu erkennen, zu managen und zu priorisieren", erklärte die Flügelspielerin: "Wie viele andere, die mit psychischen Problemen konfrontiert sind, habe ich meine guten und meine schwierigen Tage, aber jeder Tag ist eine Lektion, bei der ich lerne, die richtige Balance zu finden."

Die australische Nationalmannschaft und ihr ehemaliger Verein Sydney FC sicherten ihr in den Sozialen Medien Unterstützung zu.