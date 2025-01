Irre Zahlen enthüllt: Das ist der neue Mega-Vertrag von CR7

IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse

CR7 bekommt schon bald ein neues Vertragsangebot von Al Nassr

Superstar Cristiano Ronaldo wird wohl schon bald einen neuen Vertrag beim saudischen Klub Al Nassr unterschreiben. Das finanzielle Gesamtpaket, das der Verein für den Portugiesen geschnürt hat, soll unschlagbar sein und mal wieder neue Maßstäbe setzen.

Stand heute ist Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo am 30. Juni 2025 arbeits- bzw. vereinslos. An diesem Tag läuft sein aktueller Vertrag beim saudischen Klub Al Nassr aus. Von Vereinsseite aus wurden jedoch schon einige Hebel in Bewegung gesetzt, um den portugiesischen Superstar zu einer Verlängerung zu bewegen.

Laut "Marca"-Angaben bekommt CR7 von seinem Arbeitgeber ein Angebot vorgesetzt, das "finanziell unschlagbar" ist, wie die spanische Sportzeitung schreibt. Ronaldo werde die Offerte annehmen und mindestens ein weiteres Jahr in der Wüste kicken, prophezeit das Blatt.

Cristiano Ronaldo bekommt mehr als nur Geld

Konkret soll der Portugiese nicht nur erneut mit Geld zugeschüttet werden, sondern darüber hinaus auch Vereinsanteile erhalten. Die Rede ist von fünf Prozent. Dies sei als Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens in den Superstar zu betrachten, heißt es.

Wie viel diese fünf Prozent wert sind, ist nicht zu beziffern. Angesichts der Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren dürfte eine Wertsteigerung in Zukunft jedoch mehr oder weniger garantiert sein.

Der bestbezahlte Fußballer des Planeten

Doch selbst, wenn die fünf Prozent am Ende nur wenig wert sein sollten, hat es das neue Angebot des Vereins an CR7 in sich. Die "Marca" schreibt von einem unglaublichen Jahresgehalt in Höhe von 183 Millionen Euro, was einem Monatsgehalt von 15,25 Millionen und einem Wochengehalt von 3,8 Millionen Euro entspricht. Damit ist und bleibt der 39-Jährige der mit Abstand bestbezahlte Fußballer des Planeten.

Erst vor wenigen Wochen waren zwar Gerüchte aufgekommen, nach denen CR7 eine Rückkehr nach Europa anstreben soll. Wirklich glaubhaft waren diese jedoch nie - vor allem angesichts der enormen finanziellen Einbußen, die der Superstar bei einem Abschied aus der Wüste in Kauf nehmen müsste.