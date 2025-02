U21-EM 2027 in Albanien und Serbien

IMAGO/SID/IMAGO

Um diesen Pokal geht es 2027 in Albanien und Serbien

Albanien und Serbien werden gemeinsam die U21-Europameisterschaft 2027 ausrichten. Darauf verständigte sich das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bei einem Treffen am Dienstag.

Albanien und Serbien hatten sich als einzige Länder um die Austragung des Turniers beworben.

Die EM soll im Juni 2027 stattfinden, die Spiele der 16 teilnehmenden Mannschaften werden auf vier Stadien in Serbien sowie vier Stadien in Albanien verteilt. Beide Länder erleben ihre Premiere als Ausrichter einer U21-EM. Die diesjährige Endrunde findet im Juni in der Slowakei statt.