Videobeweis soll für Klarheit sorgen

In Italien wird in Zukunft auch per Videobeweis entschieden

Nach der Pflichtspiel-Premiere für den Videobeweis in den Niederlanden wird die Technik nun erstmals auch in der Serie A getestet.

Das System werde am Sonntag in den Partien zwischen dem AC Milan und Sassuolo Calcio sowie dem FC Turin und AC Florenz zum Einsatz kommen, wie die italienische Fußball-Liga mitteilte. Von Sonntag an solle der Test in der Serie A an jedem Spieltag bei je zwei Partien fortgeführt werden.

Italien wurde als eins von mehreren Ländern ausgewählt, in denen die Technik getestet wird. Weitere nationale Ligen sollen in dieser Saison folgen, darunter ist auch die Bundesliga. In den Niederlanden war der Videobeweis vergangene Woche erstmals bei einem Pflichtspiel zum Einsatz gekommen.