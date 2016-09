Podolski vor Comeback bei Galatasaray

Lukas Podolski steht bald wieder auf dem Platz

Weltmeister Lukas Podolski steht kurz vor seinem Comeback beim türkischen Rekordmeister Galatasaray. Nach überstandenem Außenbandriss stieg der 31-Jährige wieder ins Mannschaftstraining ein und soll bereits gegen den noch sieglosen Tabellenvorletzten Antalyaspor wieder im Kader stehen. Die ersten fünf Spieltage der Süper Lig hatte er aufgrund der Verletzung verpasst.

"Podolski ist bereit. Er ist in der Lage, gegen Antalya in der zweiten Halbzeit zu spielen", erklärte ​Vorstandsmitglied Levent Nazifoğlu im vereinseigenen TV-Sender. Podolski hatte in der "BamS" angekündigt, dass er "auf der Bank sitzen" will.

Die Rolle als Ersatzspieler dürfte dem ehemaligen Kölner aber nicht lange drohen. Nach seinem erfolgreichen ersten Jahr in der Türkei genießt Podolski hohes Ansehen bei den "Löwen". Er war in der vergangenen Saison Topscorer seines Teams und erzielte im Pokalfinale gegen den Erzrivalen Fenerbahçe den Siegtreffer.

In der vergangenen Saison wurde der ehemalige Nationalspieler häufig als Mittelstürmer eingesetzt. Nach dem erfolgreichen Einstand des im Sommer geholten Stürmers Eren Derdiyok (fünf Tore in fünf Ligaspielen) wird Podolski wohl wieder öfter als Flügelspieler auflaufen.