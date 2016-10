Loris Karius glaubt an DFB-Karriere

Liverpools Loris Karius will weiter hoch hinaus

Das erste Ziel hat Liverpool-Torhüter Loris Karius bereits erreicht. Der 23-Jährige, der sich in der Vorbereitung die rechte Hand gebrochen hatte, konnte sich nach seiner Rückkehr gegen Simon Mignolet durchsetzen und ist nun Stammkeeper des LFC. "In diesem Moment haben wir eine Nummer 1 - und das ist Loris Karius", sagte Jürgen Klopp vergangenen Montag und beendete somit die Torhüter-Frage in Liverpool.

Für den 23-Jährigen dürfte der "Nummer-1-Status" einer weiterer Schritt in Richtung Nationalmannschaft bedeuten. Bislang habe es zwar keinen Kontakt zu Joachim Löw oder Torwarttrainer Andreas Köpke gegeben, aber "wenn ich in Liverpool so meine Leistung abrufe, wie ich es vergangene Saison in Mainz getan habe, dann denke ich schon, dass das geschehen kann", äußerte sich Karius in der "Sport Bild".

Hinter Manuel Neuer schätzt der ehemalige Mainzer das Rennen als völlig offen ein: "Es gibt eine Handvoll Torhüter, die ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau halten. Und ich zähle mich dazu". Seine aktuellen Leistungen bewertet Karius nach seinem Handbruch differenziert und sieht sich selbst noch nicht bei 100 Prozent. "In den letzten Liga-Spielen ging es immer weiter aufwärts, aber ich bin erst 23 Jahre alt und will und kann mich in allen Bereichen noch verbessern", so der Keeper der Reds.

Karius über Klopp: "Funken auf einer Wellenlänge"

Der "Klopp-Faktor" scheint indes bei Karius' Entscheidung für eine Vertragsunterschrift am River Mersey eine entscheidende Rolle gespielt zu haben. "Mir war sofort klar, dass ich nach Liverpool wechseln möchte", beschreibt der 1,89 Meter große Torhüter seine Gefühlslage nach seinem ersten Telefonat mit dem Ex-Dortmund-Coach. "Wir haben über alles Mögliche gesprochen und ich merkte schnell, dass wir auf einer Wellenlänge funken".

Auch sonst hat Karius nur Lob für den 49-Jährigen parat. Dieser sei ein ehrgeiziger und detaillierter Trainer, "auf den jeder gerne hört", so Liverpools Torhüter weiter. Die Chancen auf die Meisterschaft in England will Karius dabei nicht gänzlich abschreiben. "Wir geben den Titel nicht als Ziel aus, aber wir machen uns auch nicht kleiner, als wir sind. Wir sind keine krassen Außenseiter und können eine gute Rolle spielen, wenn wir unsere Leistung konstant abrufen".

Aktuell liegen die Reds mit 20 Punkten nach neun Spieltagen auf Platz drei der Premier-League. Am Samstag sind Karius, Klopp und Co. bei Crystal Palace zu Gast. Möglich, dass sich der Keeper dann wieder in den Vordergrund spielt und auch in seiner Heimat in Deutschland weiter in den Fokus rückt.