Erblindung? Van Persie gibt Entwarnung

Robin van Persie ist nicht so schlimm verletzt wie befürchtet

Glück im Unglück für den niederländischen Nationalspieler Robin van Persie: Der 33 Jahre alte Stürmer von Fenerbahçe ließ am Montag wissen, dass es ihm nach seiner schweren Verletzung vom Sonntag wieder einigermaßen gut gehe.

"Ich habe einen kleinen Riss im Augenlid, aber nach den Untersuchungen am Morgen kann ich sagen, dass mein Auge unbeschädigt ist. Daher ist alles gut. Solche Dinge passieren im Fußball", teilte van Persie am Montag via Twitter mit.

Van Persie war beim 3:1-Erfolg des türkischen Ex-Meisters bei Akhisas Belediyespr während eines Zweikampfes kurz vor Pause schwer am Auge verletzt worden und musste wegen Blutungen am Auge vorzeitig vom Feld.

Zunächst war befürchtet worden, dass der Angreifer sogar sein Augenlicht verlieren könnte.