Völlig neues Betreuer-Team bei Rapid

Die bisherigen Co-Trainer Carsten Jancker und Thomas Hickersberger müssen sich verabschieden

Bei Rapid bleibt unter Neo-Chefcoach Damir Canadi beim Betreuerteam kein Stein auf dem anderen. Von allen drei bisherigen drei Assistenten hat man sich getrennt und unter den Neuen ist speziell ein bekannter Name.

Thomas Hickersberger und Carsten Jancker sind als Co-Trainer bei den Grün-Weißen ebenso Geschichte wie Raimund Hedl als Tormann-Trainer. Die neuen Assistenztrainer heißen Martin Berthold (arbeitete schon bisher gemeinsam mit Canadi in Altach) und Goran Djuricin (zuletzt Cheftrainer beim ASK Ebreichsdorf in der Regionalliga Ost), dazu kommt "Heimkehrer" Helge Payer als Torwarttrainer. Dies gaben die Hütteldorfer am Samstag offiziell bekannt.

Martin Bernhard ist 45 Jahre alt und Vertrauter von Canadi aus der erfolgreichen gemeinsamen Zeit zuletzt in Vorarlberg. "Gogo" Djuricin ist 42 Jahre alt und hat trotz seiner Zeit als Ex-Austria-Spieler bereits Erfahrungen beim Rekordmeister, wo er im Nachwuchs gespielt hatte und später in der Akademie als Trainer tätig war.

Mit Helge Payer kehrt indes ein ehemaliger Rapid-Kapitän zurück, der als Aktiver mit seinem "Herzensverein" zwei Meistertitel feiern konnte. Der 37-Jährige sammelte als Tormann-Trainer zuletzt Erfahrung beim U16-Nationalteam des ÖFB.

Komplettiert wird das Betreuerteam von Athletik-Coach Alexander Steinbichler, Sportwissenschafter Stefan Oesen und Videoanalyst Maurizio Zoccola.

red