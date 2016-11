Glawogger wird Geschäftsführer beim FAC

Dominik Glawogger peilt mit dem FAC den Klassenerhalt in der Ersten Liga an

Dominik Glawogger übernimmt mit 1. Dezember das adminstative Management beim Erste-Liga-Klub Floridsdorfer AC und wird im Frühjahr Geschäftsführer der "FAC Floridsdorfer Athletiksport-Club GmbH".

"Ich freue mich über das Vertrauen der Verantwortlichen und bin bereit für die neue Aufgabe beim FAC", so Glawogger in einer Aussendung des Klubs. Der 26-Jährige hat Betriebswirtschaft studiert, seinen Master im "Internationalem Management" gemacht und arbeitete unter anderem ein halbes Jahr als Trainer in Tansianias Premier League für Toto Africans. Vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt.

red