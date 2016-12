Highlights: Europa im Derby-Fieber!

Läuft Barca Real auch im Clásico nur hinterher?

Dieses Wochenende lässt Fußballherzen höher schlagen. Die europäischen Topligen haben einige Kracher in petto. Der Clásico in Spanien elektrisiert weit über die Landesgrenzen hinaus. In der ewigen Stadt Rom geht es um die Vorherrschaft und der Bosporus ist "on fire". Dazu duellieren sich zwei brillante Trainer auf der Insel.

Samstag:

Los geht es passend zur Mittagszeit mit einem echten Leckerbissen aus der Premier League. Manchester City erwartet ab 13:30 Uhr Chelsea FC. Die Londoner liegen als Tabellenführer nur einen Punkt vor den drittplatzierten Citizens. Chelsea reist mit dem Selbstbewusstsein von sechs Siegen in Folge in der Liga zu den Himmelblauen. Seit der 0:3-Niederlage am sechsten Spieltag gegen Arsenal wechselten die Hauptstädter dauerhaft auf eine Dreierkette.

Die Blues aus der Hauptstadt kassierten in dieser Zeit nur ein Gegentor. Taktikfuchs Antonio Conte wird sich auch für dieses Spiel wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Auf der Gegenseite wartet jedoch kein Geringerer als Pep Guardiola. Die Citizens sind in der Liga auch seit sechs Spielen ungeschlagen: Drei Remis kosteten jedoch die Tabellenführung. Neben dem Duell an der Linie bietet dieses Aufeinandertreffen auch ein Wettballern um die Torjägerkanone. Diego Costa und Kun Agüero führen mit jeweils zehn Toren die Torschützenliste an.

Kampf um die Tabellenspitze Englands: Manchester City - Chelsea FC

Nach der Vorspeise aus England wird ab 16:15 Uhr der spanische Hauptgang serviert: El Clásico! Es ist das Spiel der Spiele im Klubfussball, der FC Barcelona empfängt Real Madrid. Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo, Luis Enrique gegen Zinédine Zidane, Katalonien gegen Kastilien oder einfach nur El Clásico.

Endlich ist es wieder so weit, die zwei bedeutendsten Mannschaften der Welt treffen im Camp Nou aufeinander. Die Katalanen gehen mit sechs Zählern Rückstand auf die Königlichen in die Partie und sind im Kampf um die Meisterschaft in La Liga zum Siegen verdammt. Die Madrilenen müssen den Ausfall von Toni Kroos und Gareth Bale kompensieren. Barça hingegen kann offensiv aus dem Vollen schöpfen. Messi, Neymar und Luis Suarez werden alles daran setzen den Rückstand in der Tabelle zu halbieren. Andernfalls ist der Meisterschaftszug wohl schon im Dezember abgefahren. Wer auch immer das Duell für sich entscheidet, Tore sind im Clásico garantiert: das letzte torlose Unentschieden datiert aus dem Jahr 2002.

Der Klassiker aus Spanien! FC Barcelona - Real Madrid

Istanbul hält den Atem an! Im Şükrü-Saracoğlu-Stadion stehen sich Fenerbahçe und Beşiktaş gegenüber. Ab 17:00 Uhr geht es um mehr als die Ehre - das 342. Derby klärt die Vorherrschaft am Bosporus. In der türkischen Metropole trifft mit Fenerbahçe der Tabellendritte auf den Zweitplatzierten Beşiktaş. Beide Mannschaften trennen vier Punkte.

Andreas Beck will mit Beşiktaş den Angriff auf die Tabellenspitze initiieren. Fener hingegen setzt voll auf die Derby-Qualitäten von Robin van Persie. Der Oranje-Altstar entschied Mitte November bereits das Istanbuler Stadtderby gegen Galatasaray mit zwei Toren im Alleingang. Ein heißer Tanz erwartet den Bosporus!

Wer regiert in Istanbul? Fenerbahçe - Beşiktaş

Zweiter Akt im Duell der spanischen Metropolen. Im Estadio Vicente Calderón empfängt Atlético Madrid ab 20:45 Uhr Espanyol Barcelona. Für die Mannschaft um Trainer Diego Simeone geht es darum, den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Nur zwei Siege in den letzten fünf Spielen sind für die Ambitionen der Rojiblancos zu wenig. Am achten Spieltag standen die Hauptstädter noch an der Spitze der Primera División, punktgleich mit dem Stadtrivalen Real. Fünf Spieltage später beträgt der Rückstand auf den ungeliebten Nachbarn bereits neun Punkte.

Eine weitere Niederlage an diesem Wochenende und der Titelträger von 2014 müsste sich schon früh aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Mit Espanyol kommt nun ausgerechnet eine Mannschaft mit einem Lauf: zehn von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Spielen. Für Coach Quique Flores wird es ein besonderes Spiel. Der Spanier feierte seinen größten Triumph als Trainer 2010 mit dem Titelgewinn in der Euro League - mit Atlético Madrid. Rücksichtnahme auf den Ex-Verein wird es aber wohl kaum geben.

Verlieren verboten! Atlético Madrid - Espanyol Barcelona

Sonntag:

Darf es noch ein bisschen mehr Derby sein? Am Sonntag geht es in der italienischen Hauptstadt heiß her, wenn Lazio und der AS Rom im Derby della Capitale aufeinandertreffen. Neben der Vorherrschaft in der ewigen Stadt steht für beide Mannschaften mehr auf dem Spiel: Der Sieger im Derby di Roma bleibt Tabellenführer Juventus auf den Fersen.

Die Himmelblauen liegen als Vierter nur einen Punkt hinter AS Rom. Damit der erste Derbysieg nach über vier Jahren gelingen kann, gilt es Edin Džeko auszuschalten. Mit zwölf Toren hat der frühere Wolfsburger dafür gesorgt, dass die Roma als Tabellenzweiter von der ersten Meisterschaft seit 2001 träumen kann. Ab 15:00 Uhr rollt der Ball.

Wem gelingt der Sieg im Olimpico? Lazio Rom - AS Rom

Patrick Senft