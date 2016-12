120.000 Euro für Rapids Crowdinvestoren

Das Allianz Stadion vom SK Rapid Wien bietet 28.600 Zusehern Platz

Das Crowdinvesting-Großprojekt "Rapid InvesTOR" hat sich nicht nur für die Hütteldorfer ausgezahlt. Vor knapp einem Jahr hatte Rapid damit in nur zehn Wochen einen Beitrag von drei Millionen Euro zur Finanzierung des neuen Stadions erhalten, nun dürfen sich die rund 1.500 Crowdinvestoren über die ersten Zinszahlungen - in Summe 120.000 Euro - freuen, teilte der Club am Montag mit.

Mehr dazu:

apa