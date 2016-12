Salzburg brennt auf Hit gegen Sturm

Salzburg will weiter auf der Erfolgswelle surfen

Fußball-Meister Salzburg will auch im Topspiel der 19. Bundesligarunde am Sonntag (16.30 Uhr) bei Tabellenführer Sturm Graz auf der Erfolgswelle surfen. Gelänge ein Sieg in der Steiermark und spielt Altach nur remis, stünden Valentino Lazaro und Co. erstmals in dieser Saison auf Platz eins. Der jüngste 2:0-Prestigeerfolg über Schalke 04 ließ die Brust der "Bullen" weiter schwellen.

"Ich habe bereits bei meiner ersten Saison-PK gesagt, dass Sturm ein Kandidat auf den Meistertitel ist", erinnerte Salzburg-Coach Oscar Garcia. "Sie haben sehr gute Neuverpflichtungen vorgenommen, sind defensiv stabiler und besser geworden. Sie sind offensichtlich wieder in guter Form und eine sehr gefährliche Mannschaft", befand der Spanier, der nach drei Pflichtspielsiegen en suite einmal mehr auf die mentale Topverfassung seiner Truppe zählt. "Dass wir in Topspielen immer eine gute Leistung abrufen können, liegt daran, dass wir in jedes Spiel mit der gleichen Mentalität gehen, nämlich mit dem Ziel, es zu gewinnen", erklärte der ehemalige FC-Barcelona-Kicker.

Zur Kopfsache wird auch das Duell in Graz werden. Denn Salzburg ist gegen Sturm seit vier Partien ohne Sieg, die beiden jüngsten Spiele gingen verloren. "Die letzten beiden Spiele gegen Sturm waren sehr unterschiedlich. Auswärts haben wir in den ersten 20 Minuten sehr schlecht gespielt und daher die zwei Gegentore bekommen, was es uns schwer gemacht hat, nochmals in die Partie zu finden", meinte Oscar im Hinblick auf das 1:3 im Juli zum Meisterschaftsauftakt. "Das Heimspiel ist uns noch sehr gut in Erinnerung. Wir haben mit zwei Mann in Unterzahl bis zum Schluss alles gegeben, und es hat am Ende doch nicht gereicht." Anfang Oktober war Konrad Laimer mit Gelb-Rot schon nach 38 Minuten vom Platz geflogen, nach der Führung für Sturm durch Deni Alar musste auch noch Josip Radosevic gehen (70.).

Alar fehlt verletzungsbedingt

Der verletzte Goalgetter Alar ist diesmal aber nicht mit von der Partie, auch Salzburg kann derzeit nicht auf seinen torgefährlichsten Spieler, Jonatan Soriano, zählen. "Er ist unser Kapitän, ich bin allerdings sehr zufrieden, dass es auch ohne ihn gut läuft. Ganz einfach, weil andere Spieler sehr gut in Form sind. Trotzdem sind wir natürlich glücklich und froh, wenn er wieder zurück ist", meinte Oscar, dem in der Offensive weiter zahlreiche Akteure fehlen. Auch Fredrik Gulbrandsen, Munas Dabbur, Wanderson und Smail Prevljak sind verletzt, Valentino Lazaro und Hwang Hee-chan könnten das Sturmduo bilden.

Für Lazaro ist die Partie auch aufgrund seiner Grazer Herkunft samt GAK-Vergangenheit eine besondere, in erster Linie lockt den Offensivspieler freilich die Aussicht auf die Weiterführung der guten Leistungen. "Ich denke, dass man in den vergangenen Wochen gesehen hat, was für eine tolle Entwicklung wir gemacht haben", erklärte der Offensivspieler. "Da müssen wir weitermachen und weiter auf unsere Stärken bauen. So ein Prestigesieg wie gegen Schalke gibt uns wieder viel Selbstvertrauen, jetzt wollen wir auch auswärts gegen den Tabellenführer unsere ersten Punkte machen."

Mehr dazu:

>> Ergebnisse und Tabelle der Bundesliga

apa