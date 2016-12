Bazoer: Wechsel bestätigt, Details enthüllt

Richedly Bazoer wird wohl beim VfL Wolfsburg anheuern

Nach der herben 0:5-Pleite gegen die Bayern hängt der Haussegen beim VfL Wolfsburg mehr als schief, aus den Niederlanden gibt es nun jedoch gute Nachrichten, die die Wogen zumindest etwas glätten dürften. Der seit Tagen spekulierte Transfer von Ajax-Talent Riechedly Bazoer zu den Wölfen steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichtete, dass Bazoer bereits eine mündliche Vereinbarung mit dem VfL Wolfsburg getroffen habe. Die Niedersachsen hätten sich dabei gegen beinahe 20 Mitbewerber - darunter Juventus und Everton - durchgesetzt. Der 20-Jährige, der bereits sechs Länderspiele im Oranje-Dress absolvierte, erhofft sich von seinem Wechsel wieder mehr Spielzeit, nachdem er in Amsterdam zuletzt etwas ins Abseits geraten war.

Auch Vertragsdetails enthüllt das Blatt: Bazoer soll im Winter nach Wolfsburg wechseln und für viereinhalb Jahre unterschreiben. Die Ablöse liegt demnach bei zwölf Millionen Euro. Der "kicker" brachte zuvor 22 Millionen Euro ins Spiel.

"Riechedly und ich hatten am Nachmittag ein gutes Gespräch. Er hat mir mitgeteilt, dass sein Transfer kurz vor dem Abschluss steht", bestätigte Ajax-Coach Peter Bosz auf der Homepage des Klubs aus Amsterdam etwaige Vermutungen über einen bevorstehenden Wechsel. Er habe seinem Schützling in den letzten Tagen freigegeben, um Vertragsverhandlungen zu führen und stattdessen mit den Spielern trainiert, die voll auf die nächsten wichtigen Partien fokussiert seien, so Bosz weiter. Man trenne sich im Guten.

Weitere Ankündigungen werde es nach Abschluss des Transfers geben, teilte Ajax weiter mit.