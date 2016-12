Austria mit Erfolg in die Winterpause

Lucas Venuto erzielte das reguläre Führungstor für die Austria

Die Wiener Austria hat sich am Samstagabend mit einem Sieg in die Winterpause verabschiedet. Die Violetten gewannen in der 20. Bundesliga-Runde daheim gegen den SV Mattersburg durch Tore von Lucas Venuto (53.) und Petar Filipović (57.) mit 2:0 und gehen damit als Tabellenvierter ins neue Jahr. Dem Schlusslicht aus dem Burgenland hingegen fehlen nun schon vier Punkte aufs rettende Ufer bzw. den SKN St. Pölten.

Die Gastgeber erwischten einen guten Start und wurden erstmals nach elf Minuten gefährlich, als Mattersburg-Keeper Markus Kuster bei einem Schuss von Alexander Grünwald aus relativ spitzem Winkel zur Stelle war. Fünf Minuten später knallte Olarenwaju Kayode den Ball nach Vorlage von Felipe Pires aus guter Position weit über die Latte.

Erst nach rund 25 Minuten fanden die Mattersburger besser ins Spiel und kamen der Führung prompt ganz nahe. Nach einer Flanke von Fran war Austria-Goalie Osman Hadžikić bei einem Kopfball von Florian Templ bereits geschlagen, doch Jens Stryger Larsen rettete auf der Linie (28.). Eine Minute später hatte Hadžikić bei einem eher harmlosen Freistoß von Jano dann Probleme und produzierte kurz danach eine zumindest elferverdächtige Attacke.

Gegen Ende der ersten Hälfte wurde die Austria wieder druckvoller, mehr als ein Kopfball von Venuto knapp neben das Tor (45.) schaute aber vorerst nicht heraus. Die Tore fielen dann nach dem Seitenwechsel, und das auf eher kuriose Art und Weise. Jano spielte einen unfreiwilligen Doppelpass mit Venuto, und der Brasilianer schlenzte den Ball überlegt ins lange Eck (53.).

Filipović hat sein Handspiel angeblich nicht bemerkt

In der 57. Minute riskierte Tarkan Serbest nach einem zu kurz abgewehrten Eckball einen Weitschuss, der vom - möglicherweise im Abseits stehenden - Filipović entscheidend ins Tor abgefälscht wurde. Die Mattersburger reklamierten danach ein Handspiel des Austria-Innenverteidigers, Schiedsrichter Alexander Harkam fragte bei Filipović nach, bekam versichert, dass alles in Ordnung gewesen sei und gab daraufhin das Tor. Die Zeitlupe klärte sehr wohl darüber auf, dass es ein Handspiel war.

Durch diesen Doppelschlag war die Partie entschieden. Die Austria verwaltete den Vorsprung geschickt, und die Mattersburger konnten nicht mehr zusetzen. Am brenzligsten wurde es für die "Veilchen" noch bei einem Kopfball von Markus Pink (70.) und einem Flachschuss von Markus Perlak (88.), beide Male war Hadžikić auf dem Posten. Auf der Gegenseite ließen Kayode (82.) und Pires (86.) Chancen auf einen höheren Sieg aus.

Der erste Erfolg der Austria nach zuletzt zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge geriet dennoch nie in Gefahr, womit die Violetten gegen Mattersburg seit zwölf Liga-Partien ungeschlagen sind und elf davon gewonnen haben.

Mehr dazu:

>> Die besten Bilder der österreichischen Bundesliga

>> Ergebnisse und Tabelle Bundesliga

apa/red