Admira Wacker überrascht mit Trainerwechsel

Damir Burić ist der neue Chefcoach bei Admira Wacker

Total unerwarteter Trainerwechsel bei Admira Wacker. Die Südstädter stellten am Dienstag völlig überraschend Erfolgscoach Oliver Lederer von seinen Aufgaben frei, obwohl dieser die Mannschaft in der vergangenen Saison in den Europacup geführt hatte und auch heuer auf Platz liegt. Sein Nachfolger ist indes ein Ex-Spieler aus der deutschen Bundesliga: Damir Burić.

Der 52-jährige Kroate spielte von 1988 bis 1998 für Waldhof Mannheim sowie den SC Freiburg im DFB-Oberhaus und brachte es dabei auf 121 Einsätze mit acht Toren. In Deutschland war er nach dem Ende seiner aktiven Karriere auch als Co-Trainer von Robin Dutt in Freiburg, bei Bayer Leverkusen und Werder Bremen tätig. Zuletzt war Burić bis Sommer 2016 als Chefcoach beim kroatischen Traditionsverein Hajduk Split engagiert.

Der neue Betreuer wird den Trainingsauftakt am 9. Jänner leiten. Bei Admira Wacker kommentierte Manager Amir Shapourzadeh den überraschenden Wechsel so: "Wir haben in der Führungsstruktur des Vereins Veränderungen vorgenommen und haben uns nun dazu entschieden, auch im sportlichen Bereich einen neuen Impuls zu setzen."

"Wir sind davon überzeugt, dass Damir Burić mit seiner Erfahrung und akribischen Arbeitsweise genau der richtige Trainer ist, um die Mannschaft weiter zu entwickeln. Oliver Lederer danken wir für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute."

Neo-Coach Damir Burić freut sich bereits auf seine Aufgabe: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit allen Beteiligten und spüre eine echte Aufbruchstimmung im Verein. Ich werde alles dafür tun, dass wir auch sportlich eine positive Entwicklung nehmen und hier gemeinsam etwas Nachhaltiges aufbauen."

red