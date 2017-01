Trauer um VÖEST-Legende Alfred Günthner

Ex-Oberhaus-Trainer Alfred Günthner ist tot

Alfred Günthner ist tot. Der Erfolgscoach, der den SK VÖEST Linz in der Saison 1969/70 in die Nationalliga geführt hatte, verstarb am 30. Dezember 2016 im 81. Lebensjahr. Günther hatte auch beim SC Eisenstadt, GAK, beim SV Stockerau, Austria Salzburg und Vorwärts Steyr erfolgreich als Trainer gearbeitet.

Am 18. Juli 1936 erblickte Alfred Günthner in Linz die Welt. Seine Fußball-Karriere begann beim LASK, ehe er zum SK VÖEST wechselte und dort 1957 mit nur 21 Jahren zum Kapitän aufstieg. Bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn hielt er den Werkssportlern die Treue und agierte danach als Chefcoach.

Als Meister der Regionalliga Mitte (damals die zweithöchste Spielklasse) stieg VÖEST Linz 1969 in die Nationalliga auf. Die erste Saison im Oberhaus brachte zwar zwei empfindliche Derby-Schlappen gegen den LASK (0:5-Debakel vor 23.000 Fans auf der Gugl und eine 1:4-Pleite im Frühjahr), dennoch schaffte man mit Platz zwölf unter 16 Mannschaften den Klassenerhalt im Oberhaus.

>> Endstand der Nationalliga in der Saison 1969/70

Günthner übernahm in der Folge das U23-Team des ÖFB und erhielt im Sommer 1971 als Trainer des SC Eisenstadt in der Nationalliga eine neue Chance. Es folgten Stationen beim GAK, in Stockerau und Austria Salzburg, wo er trotz der Teilnahme am UEFA-Cup im Sommer 1976 als Coach zu den Blau-Weißen nach Linz zurückkehrte. Bei VÖEST wurde er jedoch im Frühjahr 1977 entlassen und wechselte erneut nach Salzburg.

Dort blieb er bis Sommer 1980 und führte die Violetten zum Bundesliga-Comeback sowie in das Finale des ÖFB-Cups und damit in den Europacup der Cupsieger. Danach war er bei Vorwärts Steyr sowie noch einmal beim SK VÖEST als U21-Trainer engagiert. Alfred Günthner hinterlässt seine Gattin Sieglinde sowie seine Kinder Jürgen, Brigitte und Alfred Junior. Ruhe in Frieden!

red