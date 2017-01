Juventus zittert sich ins Viertelfinale

Mario Mandžukić traf gegen Atalanta zum 2:0

Auch ohne Sami Khedira hat Juventus Turin das Viertelfinale des italienischen Pokals erreicht. Der Titelverteidiger bezwang den Ligarivalen Atalanta Bergamo mit 3:2 (2:0). Gegner in der Runde der letzten Acht ist entweder der AC Mailand oder Stadtrivale FC Turin, die am Donnerstag aufeinandertreffen.

Paulo Dybala (22.), der ehemalige Wolfsburger und Münchner Bundesliga-Profi Mario Mandžukić (34.) und Miralem Pjanić (76., Foulelfmeter) trafen für Juve. Abdoulay Konko (72.) und Emmanuel Latte Lath (81.) sorgten mit ihren Anschlusstoren für Spannung, Khedira saß 90 Minuten auf der Bank.

Juventus hatte die Coppa Italia zuletzt zweimal in Folge gewonnen, mit elf Titeln sind die Turiner Rekordsieger des Wettbewerbs.

Ebenfalls in der nächsten Runde steht der SSC Neapel, der sich bereits am Dienstag mit 3:1 gegen Spezia Calcio durchsetzte. Florenz schaffte den Sprung in das Viertelfinale derweil durch einen 1:0-Erfolg gegen Chievo Verona. Das Tor des Tages erzielte Federico Bernardeschi in der Nachspielzeit.