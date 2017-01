"Bescheidener Mann": Gabuns Präsident lobt Auba

Pierre-Emerick Aubameyang wurde von Gabuns Präsident Ali-Ben Bongo Ondimba gelobt

Gabuns Staatspräsident Ali-Ben Bongo Ondimba hat in den höchsten Tönen über BVB-Star und Volksheld Pierre-Emerick Aubameyang geschwärmt.

"Was mir besonders an Pierre gefällt: Er ist ein bescheidener Mann. Er hat heute sehr viel Erfolg. Aber er ist dieser kleine Junge geblieben. Er ist so enthusiastisch, wenn er Fußball spielt. Außerdem ist er jemand, der zuhört. Mit ihm kann man sich gut unterhalten, gut diskutieren", sagte Ondimba am Rande des Afrika Cups im eigenen Land der "Bild".

Der Politiker sieht in Aubameyang auch ein Vorbild für die Jugend, weil er sich nicht auf seinem Talent ausruhe und hart arbeite. "Er zeigt: Talent ist das eine, aber vor allem muss man arbeiten. Das ist essenziell", betonte Ondimba.

Zukunft beim BVB? Aubameyang soll "es fühlen"

Einen Ratschlag zur persönlichen Zukunftsplanung will der 57-Jährige dem von zahlreichen internationalen Top-Klubs umworbenen Aubameyang nicht geben. Dieser müsse selbst entscheiden, ob er beim BVB bleibe oder den nächsten Schritt wage.

"Ich glaube, es ist an ihm, es zu fühlen. In seinem aktuellen Klub hat er viel erreicht, viel Erfolg. Es ist seine Karriere. Er sollte die Entscheidungen treffen", erklärte das Staatsoberhaupt.

Der heiß ersehnte Triumph beim Heim-Afrika-Cup wäre für Ondimba "eine Teamleistung". Der Dortmunder Goalgetter habe als "Kapitän und der Star dieses Teams" aber natürlich eine herausragende Bedeutung.

Gabun belegt nach zwei 1:1-Remis in den ersten beiden Gruppenspielen nur Rang drei in seiner Gruppe. Aubameyang erzielte beide Treffer für die Zentralafrikaner.