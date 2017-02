Rapid überrascht mit Derby-Aufstellung

Tobias Knoflach stand beim Wiener Derby gegen die Austria überraschend im Rapid-Tor

"Die Austria wird unsere Aufstellung ohnehin nicht erraten können", meinte Rapid-Coach Damir Canadi vor dem Wiener Derby am Sonntag (ab 16:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) gegen die Austria. Die Überraschung gelang, denn selbst grün-weiße Insider wurden von der Rapid-Elf im Ernst Happel-Stadion überrascht.

Tobias Knoflach; Stephan Auer, Mario Sonnleitner, Christopher Dibon; Mario Pavelić, Joelinton, Srđan Grahovac, Stefan Schwab, Andreas Kuen; Louis Schaub, Giorgi Kvilitaia. Als die Rapid-Aufstellung etwas mehr als eine Stunde vor Spielbeginn verkündet wurde, rieben sich viele "vermeintliche" Experten erstaunt die Augen.

Der bisherige "Skandalboy" Knoflach im Tor, Auer in der Defensive, Kapitän Schwab mit seinem Comeback nach langer Verletzungspause (passiert im letzten Derby in Hütteldorf), Kuen (eigentlich an den FAC in die Erste Liga verliehen) am Flügel: Ein Paukenschlag nach dem anderen.

Interview bei @SkySportAustria - @damircanadi setzt auf Tobias Knoflach, unabhängig von der Verletzung von Strebinger #fakscr pic.twitter.com/SmXt0VRRXs — SK Rapid Wien (@skrapid) 12. Februar 2017

Selbst die Ersatzbank bot mit Christoph Haas einen echten Nobody, mit dem niemand gerechnet hatte. Statt Richard Strebinger (offiziell wegen Rückenbeschwerden out) stand der Keeper der Amateuer-Mannschaft aus der Regionalliga Ost auf dem Spielbericht. Mit Christoph Schösswendter, Manuel Thurnwald, Steffen Hofmann, Arnór Ingvi Traustason, Thomas Murg und Osarenren Okungbowa fanden sich dort auch prominente Namen.

