Infantino strebt Treffen mit Muntari an

Der FIFA-Boss will sich mit Sulley Ali Muntari treffen

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat am Rande des Kongresses des Fußball-Weltverbandes am Dienstag in Manama betont, dass er sich mit Sulley Muntari treffen will. Der Mittelfeldspieler des italienischen Erstligisten Pescara hatte am Sonntag vor einer Woche beim Spiel in Cagliari im Finish den Platz nach rassistischen Beleidigungen verlassen.

Der Schiedsrichter hatte Muntari für dieses Verhalten mit Gelb-Rot bestraft. Erst das Berufungsgericht des italienischen Verbandes hob die Sperre gegen den 32-Jährigen nachträglich auf. Deshalb hat Infantino nun Muntari "uneingeschränkte Solidarität" durch die FIFA zusichert und auch Italiens Verbandsboss Carlo Tavecchio um ein Meeting gebeten.

apa/red