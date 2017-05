Juve hegt vor Coppa-Finale Tripleträume

Barzagli und Co wollen das Triple, Lazio die einzige Titelchance nutzen

Vier Spiele bzw. höchstens 18 Tage entscheiden über die Triple-Träume von Juventus. Nachdem man den Matchball in der Serie A am Sonntag vorerst liegen ließ, soll der erste von drei Titeln im Finale der Coppa Italia am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im weltfussball-Liveticker) just im Olympiastadion von Rom gegen "Gastgeber" Lazio eingefahren werden. Doch Juves Formkurve könnte besser sein.

Zwei Punkte aus den jüngsten drei Ligaspielen, zuletzt am Sonntag eine 1:3-Niederlage bei der AS Roma, die nun auch noch theoretische Chancen auf den Meistertitel hat. Der Favorit heißt freilich dennoch Juventus. Die Personalprobleme beim Champions-League-Finalisten sind überschaubar. Sami Khedira ist weiterhin verletzt, Miralem Pjanic gesperrt.

Für Juve wäre es der dritte Cupsieg en suite - das wäre neuer Rekord. Das Duell zwischen dem Serie-A-Leader und dem Tabellenvierten ist zugleich die Neuauflage des Finales von 2015. Damals startete Juventus seine Cup-Serie mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung.

