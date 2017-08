Austria fixiert Heimkehr von Florian Klein

Florian Klein ist wieder ein Violetter

Florian Klein kehrt zur Wiener Austria zurück. Der 45-fache ÖFB-Teamspieler war zuletzt ohne Verein und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. "Wir sind sehr stolz, dass es geklappt hat", freute sich Sportdirektor Franz Wohlfahrt.

"Ich habe in den letzten Monaten viel über meine Zukunft nachgedacht und hatte einige Angebote. Die Gespräche mit Franz Wohlfahrt, den ich schon sehr lange kenne und schätze, waren sehr gut und vielversprechend. Ich will Spaß am Fußball haben und erfolgreich sein – ich glaube, dafür ist die Austria der richtige Klub", meinte der rechte Verteidiger in einer Presseaussendung.

Bis zum Ende der vergangenen Saison stand Klein beim VfB Stuttgart unter Vertrag. In den vergangenen drei Monaten hielt er sich eigenständig fit: "Ich habe in dieser Zeit sehr viel selbst trainiert und mein Programm sehr gut durchgezogen. Für mich war klar - wenn ich bei einem neuen Klub unterschreibe, muss ich sofort topfit sein." Der gebürtige Linzer kommt als Ersatz für Jens Stryger Larsen, der kurz vor einem Wechsel zu Udinese stehen soll.

Klein hielt bereits zwischen 2009 und 2012 seine Knochen für die Violetten hin. Danach wechselte er zum Ligakonkurrenten RB Salzburg und schaffte von dort den Sprung nach Deutschland zum VfB Stuttgart. Im Nationalteam war er lange Zeit gesetzt, so auch bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. In diesem Jahr wurde er allerdings von Marcel Koller nicht mehr berücksichtigt.

