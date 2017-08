Srđan Spiridonović verlässt Admira

Spiridonović nimmt künftig möglicherweise für Panionios Maß

Bundesligist Admira hat den bis 2018 gültigen Vertrag mit Srđan Spiridonović im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Offensivspieler möchte ins Ausland wechseln und steht vor einem Transfer zum griechischen Klub Panionios.

"Auf Wunsch von Srđan haben wir den Vertrag aufgelöst. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm viel Erfolg für seine nächste Aufgabe", sagt Admiras Manager Amir Shapourzadeh. Spiridonović stand in der vergangenen Saison bei den Niederösterreichen in 10 Bundesliga-Spielen in der Startelf. Heuer spielte er nur eine Hälfte beim Saisonauftakt gegen den LASK.

red