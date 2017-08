FC København holt Pušić von Midtjylland

Martin Pušić spielte in der vergangenen Saison bei Sparta Rotterdam

ÖFB-Legionär Martin Pušić spielt in der Gruppenphase der Europa League. Mit seinem leihweisen Wechsel vom FC Midtjylland zum FC København wurde dies nun endgültig perfekt.

Der 29-jährige Stürmer unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr. Zuletzt war er von Midtjylland in die Niederlande zu Sparta Rotterdam verliehen. In 14 Einsätzen in der Eredivisie erzielte er sechs Tore.

"Wir kennen Martin von seiner Zeit bei Esbjerg und Midtjylland. Er ist ein guter Stürmer in der dänischen Superliga. Wir haben ihn auch in Holland beobachtet, wo er während seiner Leihe ebenfalls starke Leistungen geliefert hat", sagte FCK-Trainer Ståle Solbakken.

In der Europa League trifft der dänische Meister in der Gruppe F auf Lok Moskva, Sheriff Tiraspol und den FC FASTAV Zlín.

Mehr dazu:

red