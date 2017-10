LASK beendet Durststrecke in St. Pölten

Gegen St. Pölten konnte der LASK doch noch gewinnen

Der LASK hat nach vier erfolglosen Versuchen wieder einen Sieg in der Bundesliga eingefahren. Der Tabellensechste aus Linz feierte am Samstag in der zwölften Runde zu einen 1:0-Auswärtssieg gegen den SKN St. Pölten, das Goldtor erzielte Rene Gartler in der 55. Minute. Das Schlusslicht aus Niederösterreich hingegen hat in dieser Saison weiterhin nur zwei Punkte geholt.

Die Partie begann für St. Pölten schon denkbar schlecht. Innenverteidiger Daniel Petrovic zog sich nach einem Zweikampf mit Gartler offenbar eine schwere Knieverletzung zu und musste nach knapp 15 Minuten vom Feld. Davor wie danach hatten die Gäste deutlich mehr vom Spiel, ohne aber wirklich gefährlich zu werden.

Es reichte gerade einmal zu Halbchancen - in der 27. Minute flog ein Schuss von Peter Michorl am langen Eck vorbei, vier Minuten später wurde der Mittelfeldspieler aus guter Position am Abschluss gehindert und in der 33. Minute fand Maximilian Ullmann in SKN-Goalie Christoph Riegler seinen Meister. Zudem wurde ein Ullmann-Treffer in der 40. Minute wegen Abseits aberkannt.

LASK zeigte sich effektiver

In der zweiten Hälfte präsentierte sich der LASK effektiver. In der 55. Minute brachte Michorl einen Corner zur Mitte, der Ball wurde von Christian Ramsebner per Kopf verlängert und Gartler war an seinem 32. Geburtstag aus kurzer Distanz zur Stelle.

Erst danach tauchte St. Pölten in der Offensive halbwegs vielversprechend auf. Die beste Chance vergab der eingewechselte nordkoreanische Teamspieler Pak Kwang-Ryong, als er in der 58. Minute nach Pass von Manuel Martic allein auf das LASK-Tor zulief, den Ball jedoch deutlich am langen Eck vorbeispitzelte. In der 77. Minute wurde ein Versuch von Daniel Schütz aus kurzer Distanz abgewehrt.

St. Pölten chancenlos

Im Endeffekt war der LASK dem zweiten Tor näher als die Niederösterreicher dem Ausgleich. So hatte Riegler in der 63. Minute mit einem abgefälschten Michorl-Schuss Mühe. In der 80. Minute lenkte der Schlussmann einen abgefälschten Gartler-Freistoß an die Stange, das Abstauber-Tor von Thomas Goiginger zählte wegen Abseits nicht. Zwei Minuten danach traf Dogan Erdogan aus wenigen Metern das Tor nicht.

Saisonübergreifend ist der SKN bereits seit 16 Bewerbspartien sieglos, unter Neo-Coach Oliver Lederer wurde in fünf Runden ein Punkt ergattert. Dennoch fehlen nur fünf Zähler auf den vorletzten Rang.

apa