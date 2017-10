Nach Nazi-Eklat: Stadionverbote für Lazio-Hools

Alle Bestraften gehören der berüchtigten Nazi-Gruppe "Irriducibili" an

Nach der Verhöhnung von Anne Frank im Olympiastadion hat die italienische Polizei Stadionverbote gegen 13 rechtsradikale Hooligans aus der Fanszene von Lazio Rom verhängt.

Ein vorbestrafter 46-Jähriger wird bis 2025 landesweit keine Fußball-Arena mehr betreten dürfen. Elf Antisemiten im Alter zwischen 17 und 30 Jahren werden für fünf Jahre ausgesperrt.

Alle Bestraften gehören der berüchtigten Nazi-Gruppe "Irriducibili" ("Die Unbeugsamen") an, die für zahllose rassistische Vorfälle verantwortlich gemacht wird. Wegen "Anstachelung zum Rassenhass" ermittelt zudem die römische Staatsanwaltschaft. Der Präsident von Lazio Rom, Claudio Lotito, rechnet nicht mit einer Strafe für den Verein.

Die Untersuchungen wurden eingeleitet, nachdem zuletzt Klebebilder mit antisemitischen Slogans gefunden worden waren. Auf Bildern war Anne Frank im Trikot des Stadtrivalen AS Rom zu sehen. Während einer Gedenkminute für Anne Frank vor dem Lazio-Spiel am Mittwoch in Bologna hatten Hooligans faschistische Gesänge angestimmt.