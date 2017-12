Medien: Traustason kehrt nach Schweden zurück

Rapid-Leihgabe Arnór Ingvi Traustason wurde auch in Athen nicht glücklich

Nach nur sechs Monaten dürfte Arnór Traustasons Intermezzo in Athen wieder zu Ende gehen. Wie griechische Medien berichten, werde die Rapid-Leihgabe AEK im Winter verlassen und zurück nach Schweden wechseln. Dort soll er Malmö FF verstärken.

Der Isländer war im Sommer 2016 für rund zwei Millionen Euro von IFK Norrköping zu Rapid gekommen, wurde in Wien allerdings zum Flop. Vergangenen Juli verliehen die Hütteldorfer den 24-jährigen Offensivspieler nach Athen, in der Hoffnung, dass er dort wieder in Form kommen würde. Allerdings konnte er sich auch beim griechischen Tabellenführer nicht durchsetzen, in lediglich fünf Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm je ein Tor und eine Vorlage.

Traustasons Vertrag mit Rapid läuft noch bis Sommer 2020. Über den kolportierten Deal mit Malmö, wo noch der Medizincheck auf dem Programm steht, ist vorerst nichts Genaues bekannt.

red