Premier League wird weiter aufgesplittet

Die Premier League will noch mehr Geld lukrieren

Die Runden der englischen Premier League sollen in Zukunft noch weiter aufgesplittet werden. Neue Rechtepakete für die TV-Ausstrahlung ab der Saison 2019/20 sehen vor, dass auch am Samstagabend um 19.45 Uhr (Ortszeit) gespielt wird. Das berichtet die britische Zeitung "The Guardian" am Freitag und beruft sich dabei auf ein Schreiben, das die Premier League an die Sendeanstalten verschickt hat.

Zunächst sind acht Partien der Saison für die Ausstrahlung am Samstagabend vorgesehen. Kritiker äußerten Bedenken, es könnte für Auswärtsfans kompliziert werden, ihrem Team zu folgen. Die sieben Vertragspakete, die im Februar meistbietend veräußert werden sollen, umfassen die Ausstrahlungsrechte für drei Saisonen. Erstmals sind dabei auch komplette Runden im Programm.

Nicht alle Spiele der Liga sind im Pay-TV empfangbar. Von 2019 an sollen 200 von 380 Premier-League-Spielen live übertragen werden - das sind 42 Spiele mehr als in der laufenden Saison. Samstagsspiele um 15.00 Uhr (Ortszeit) werden aber auch in Zukunft nicht im englischen Fernsehen zu sehen sein. Derzeit teilen sich die Sender Sky und BT Sport die Rechte an der Fernsehübertragung. Laut "Guardian" könnten Amazon und Facebook um die neuen Rechtepakete mitbieten.

apa