Milan feiert den "anderen" Donnarumma

Antonio Donnarumma avancierte im Mailand-Derby zum Matchwinner

Der AC Mailand sieht Licht am Ende des Tunnels - auch dank des "anderen" Donnarumma. Antonio Donnarumma, älterer Bruder von Stammtorwart Gianluigi Donnarumma, rückte im Pokal-Viertelfinale gegen den Stadtrivalen Inter (1:0 nach Verlängerung) unverhofft ins Milan-Tor und avancierte zum Sieggaranten.

Weil sein neun Jahre jüngerer Bruder Gianluigi von Oberschenkelproblemen ausgebremst wurde und Ersatzmann Marco Storari sich beim Aufwärmen an der Wade verletzte, feierte Antonio Donnarumma im Alter von 27 Jahren ein starkes Debüt für Milan. "Vom Parasiten zum Derby-Mann", kommentierte "Gazzetta dello Sport" die Leistung des Torhüters.

Der sagte voller Bescheidenheit: "Ich habe in aller Stille hart trainiert. Ich bin glücklich. Ich hätte mir kein besseres Debüt wünschen können." Lediglich einmal, in der Saison 2012/13 war Donnarumma für den FC Genua in einem Serie-A-Spiel aufgelaufen, bei den meisten seiner Klubs war er zweiter oder dritter Keeper. Im Sommer holte ihn Milan vom griechischen Erstligisten Asteras Tripolis - als klare Nummer drei.

Gattuso mahnt: "Probleme sind nicht verschwunden"

Dank des Derby-Sieges durch das Tor von Patrick Cutrone (104.) kann auch Milan-Coach Gennaro Gattuso vorerst aufatmen. Nach Niederlagen gegen Hellas Verona und Atalanta Bergamo in der Serie A war der Weltmeister von 2006 medial in Bedrängnis geraten.

"Wir haben ein wichtiges Spiel gewonnen. Die Probleme sind mit diesem Sieg nicht verschwunden, doch jetzt können wir mit mehr Ruhe und Zuversicht arbeiten", kommentierte Gattuso. Milan, das vor der Saison mehr als 190 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben hat, belegt in der Serie A nur den elften Rang.