Immobile in Wahnsinnsform und mit vier Toren!

Ciro Immobile schnürte einen Viererpack

Mit einem Viererpack hat der frühere Dortmunder Stürmer Ciro Immobile Lazio Rom zum zwölften Saisonsieg in der italienischen Fußball-Meisterschaft geschossen.

Immobile war beim 5:2 (4:2)-Erfolg der Hauptstädter bei Aufsteiger SPAL Ferrara damit der überragende Spieler und hat nun schon 20 Saisontore auf seinem Konto.

Nach der Führung durch Luis Alberto (5.) und dem Ausgleich von Mirko Antenucci (8.) per Elfmeter erzielte der in der Bundesliga gescheiterte Immobile in der 19., 26., 41. und 50. Minute die weiteren Tore für Lazio. Für den Tabellen-17. traf noch einmal Antenucci (30.). Lazio schob sich mit nun 40 Punkten zumindest vorläufig auf Rang vier, zwei Punkte hinter Inter Mailand.

#SerieATIM #SPALLazio 2-5 FT!



Apriamo il 2018 ed il girone di ritorno con cinque reti in trasferta: gol di Luis Alberto e poker personale per Ciro Immobile

Ora la sosta per ricaricare le batterie

Spitzenreiter SSC Neapel, in der Europa League nächster Gegner von RB Leipzig, führt die Serie A nach dem 2:0 über Hellas Verona mit 51 Punkten weiter an und kann weiter von seinem dritten Meistertitel träumen. Kalidou Koulibaly (65.) und José Callejón (78.) trafen für Neapel.

2️⃣0️⃣ matches

5️⃣1️⃣ points

The team have equalled the record set in the 1987/88 season!

⚽️ #NapoliVerona 2-0

🇮🇹 #SerieATIM

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/aOCUWtLBRw — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) 6. Januar 2018

Juve hält den Rückstand bei einem Zähler

Aufsteiger Benevento Calcio feierte eine Woche nach seinem Premierensieg in der Serie A beim 3:2 (0:1) gegen Sampdoria Genua seinen zweiten Erfolg in Serie. Das Team aus Kampanien bleibt mit sieben Punkten aber abgeschlagen am Tabellenende.

Am späten Samstagabend legte Napoli-Verfolger Juventus Turin mit einem knappen Auswärtssieg nach. Der Serienmeister um Weltmeister Sami Khedira gewann bei Cagliari Calcio 1:0 (0:0). Federico Bernardeschi war für die Turiner auf Vorlage des ehemaligen Münchners Douglas Costa (74.) erfolgreich.

Khedira wurde nach einer Stunde verletzt ausgewechselt. Sein Nationalmannschaftskollege Benedikt Höwedes fehlte weiterhin wegen eines Muskelfaserrisses.