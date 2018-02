Juve erreicht Rekord-Endspiel - Höwedes nur Zuschauer

Miralem Pjanic erzielte das goldene Tor

Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat mit Rekordmeister Juventus Turin das italienische Pokal-Finale erreicht. Der Titelverteidiger siegte im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo dank eines Elfmetertores von Miralem Pjanic (75.) mit 1:0 (0:0). Khedira wurde in der 68. Minute eingewechselt. Für die Bianconeri ist es die 18. Endspiel-Teilnahme - ein Rekord.

Juventus hatte sich mit einem 1:0 (1:0)-Auswärtssieg im Hinspiel eine gute Ausgangsposition erarbeitet und überzeugte im Rückspiel vor allem mit einer geordneten Defensive. Mehr Spielanteile im leichten Turiner Schneeregen hatte Bergamo, das in der Zwischenrunde der Europa League an Borussia Dortmund gescheitert war.

Einen ernüchternden Abend erlebte derweil Benedikt Höwedes. Der Nationalspieler, der aktuell auf Leihbasis für Juventus spielt, saß 90 Minuten auf der Bank. Nachdem der Verteidiger immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, konnte er im Dress der Alten Dame bislang noch nicht überzeugen. Offen ist weiterhin, ob Juve Höwedes im Sommer verpflichtet oder eine Rückkehr zum FC Schalke bevorsteht.

Das Finale wird am 9. Mai in Rom ausgetragen. Der Gegner des zwölfmaligen Rekord-Pokalsiegers Juventus Turin, der zuletzt dreimal in Folge triumphiert hatte, wird am Abend (20:45 Uhr) zwischen Lazio Rom und dem AC Mailand (Hinspiel 0:0) ermittelt.