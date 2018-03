Wacker Innsbruck will den doppelten Aufstieg

General Manager Alfred Hörtnagl und Präsident Gerhard Stocker

Dass die Profis vom FC Wacker Innsbruck in die Bundesliga wollen, ist bekannt. Die Tiroler haben dabei als Tabellenführer der Ersten Liga auch alle Trümpfe in der Hand. Nun verlautbarte Wacker auch, dass das Amateurteam einen Platz in der neuen zweithöchsten Spielklasse anstrebt.

"Da im Westen voraussichtlich zu wenige Vereine um eine Zulassung für die neu geschaffene Liga angesucht haben, ergäbe sich kurzerhand die Möglichkeit mit dem FC Wacker Innsbruck II eine Liga nach oben zu wechseln. Um diese einmalige Chance wahrnehmen zu können, wurde der Antrag fristgerecht an die Bundesliga übermittelt", heißt es in einer Presseaussendung.

"Selbstverständlich bedeutet die Teilnahme an der zweithöchsten Spielklasse einen großen organisatorischen Aufwand. Allerdings haben sich bereits jetzt Partner gefunden, die großes Interesse haben, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen. Wir stehen mit einer Innsbrucker Umlandgemeinde in einem sehr guten und intensiven Austausch, dass die Spiele der Herren II dort stattfinden könnten. Die Letztentscheidung lieg hier allerdings bei der Bundesliga und bei den Behörden", wird General Manager Alfred Hörtnagl zitiert.

Der FC Wacker Innsbruck II ist derzeit ein Mittelständler in der Regionalliga West.

red