SKN holt Innenverteidiger aus Wolfsberg

Der SKN St. Pölten stellt die Weichen für die nächste Saison. Daniel Drescher kommt vom Wolfsberger AC und unterschreibt einen Vertrag für eine Saison plus Option auf Verlängerung. Der ablösefreie Deal ist ligaunabhängig, da die Niederösterreicher noch nicht wissen, in welcher Liga sie spielen werden.

"Mit Daniel haben wir einen routinierten Innenverteidiger dazubekommen, der uns in Zukunft in der Defensive mehr Stabilität verleihen soll. Zudem kann er unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung mit Sicherheit in ihrer Entwicklung weiterhelfen", meinte General Manager Andreas Blumauer in einer Presseaussendung.

Der 28-jährige Innenverte absolvierte bislang 98 Bundesliga-Spiele für die Admira und den Wolfsberger AC und erzielte dabei fünf 'Tore.

apa