Ried verlängert mit Trainer Weissenböck

Der Trainer bleibt im Amt

Auch wenn es mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, die SV Ried vertraut weiterhin auf die Dienste von Trainer Thomas Weissenböck arbeiten. Sein Stab soll demnächst fixiert werden.

"Thomas Weissenböck hat in den vergangenen Wochen als Cheftrainer eine sehr gute Arbeit geleistet, was auch sein Punkteschnitt von 2,0 klar zeigt. Er hat es sich deshalb verdient, weiterhin als Cheftrainer der SV Ried zu arbeiten. Wir werden weiterhin verstärkt Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die Profi-Mannschaft einbauen. Auch dafür ist Thomas Weissenböck der perfekte Mann", erklärte Ried-Manager Franz Schiemer in einer Presseaussendung.

Auch der Trainer selbst zeigte sich hocherfreut: "Ich freue mich sehr darüber, dass mir der Verein das Vertrauen weiterhin entgegenbringt. Ich stelle mich gerne der Herausforderung, dem Verein in dieser schwierigen Phase zu helfen. Wir werden sehr bald wissen, wie der Betreuerstab und auch der Kader aussehen werden. Dann können wir uns weitere Gedanken machen. Wir möchten uns in dieser Saison so gut wie möglich etablieren."

red