Mo Salah erzielte das schönste Tor des Jahres

Mohamed Salah begeistert die Fans mit seinem Traumtor

Mohamed Salah hat das schönste Tor der vergangenen Saison geschossen. Der Ägypter vom FC Liverpool bekam am Montag bei der Gala des Weltverbandes FIFA in London den Puskas-Preis verliehen. Der 26-Jährige hatte sein Traumtor für die Reds am 10. Dezember 2017 gegen den FC Everton erzielt.

Bei der Abstimmung im Internet, an der über 500.000 Fans teilgenommen hatten, waren Treffer im Zeitraum von 3. Juli 2017 bis zum 15. Juli 2018 in Betracht gezogen worden. Die Vorauswahl der zehn schönsten Treffer war durch eine Jury erfolgt.