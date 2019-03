Klinsmann über Löw: "... dann musst du irgendwann gehen"

Jürgen Klinsmann (r.) fordert Ergebnisse von Joachim Löw

Nach der umstrittenen Ausbootung des Trios vom FC Bayern München, steht Bundestrainer Joachim Löw mehr denn je unter Druck. Sein Vorgänger Jürgen Klinsmann nahm den 59-Jährigen jetzt in die Pflicht.

"Wenn du in der Verantwortung bist, dann stehst du für Resultate", sagte Klinsmann bei "100 % Bundesliga – Fußball bei NITRO" und führte einen Vergleich an: "Wenn du CEO einer großen Company bist, dann musst du die Bilanzen zeigen, musst die Ergebnisse zeigen. Und wenn die nicht stimmen, dann musst du irgendwann gehen."

Für Klinsmann ist gerade die Entwicklung in der Nationalmannschaft seit einem Jahr "sehr besorgniserregend", auch mit Blick auf den gesamten deutschen Fußball, der laut dem Weltmeister von 1990 "momentan am Boden ist".

"Du hast die WM in Russland komplett vergeigt, in der Form ist das noch nie passiert in unserer Geschichte", deutete Klinsmann den Zerfall an: "Dass jetzt die Bundesliga auf dem absteigenden Ast ist - und das hat sich seit zwei, drei Jahren angedeutet."

Zuletzt lag die Hoffnung immer noch auf dem FC Bayern. Doch die Münchner scheiterten bereits im Achtelfinale der Champions League. "Das ist natürlich herb", so Klinsmann, der bedauerte: "Man hat gedacht, dass es in Russland nur ein Unfall war, aber leider ist es nicht nur ein Unfall gewesen."