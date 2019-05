Schweinsteiger mit Assist bei Kantersieg

Bastian Schweinsteiger feierte mit Chicago Fire einen Kantersieg

Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS einen Kantersieg gefeiert.

Die Mannschaft aus dem Bundesstaat Illinois gewann mit 5:0 gegen New England Revolution. Schweinsteiger stand in der Startelf, spielte 90 Minuten durch und bereitete per Kopf und mit seinem ersten Assist der Saison den Treffer zum 2:0-Pausenstand vor.

Der Ungar Nemanja Nikolics (28./40.) brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in Führung, die weiteren Treffer erzielten Brandt Bronico (78.), Nicolas Gaitan (85.) und Przemyslaw Frankowski (89.). In der Tabelle belegt Fire nach dem dritten Sieg im elften Spiel Rang acht in der Eastern Conference.

Einen Tag nach der klaren Niederlage trennte sich New England von seinem Trainer Brad Friedel. Der frühere US-Nationaltorhüter wurde wegen Erfolglosigkeit entlassen. Unter dem 47-Jährigen, einst Schlussmann beim FC Liverpool und Tottenham Hotspur, verbuchte das Team zwölf Siege, 21 Niederlagen und 13 Unentschieden.