Diese sieben Klubs wandern auf Leverkusens Spuren

AFP/SID/LLUIS GENE

Girona hat seine Tabellenführung inzwischen verloren

Bayer Leverkusen hat mit der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte vorgelegt, ist aber nicht allein: In Europa streben aktuell sieben Klubs als Tabellenführer den ersten Titel ihrer Historie an. Der SID gibt einen Überblick:

JAGIELLONIA BIALYSTOK (POLEN)

Der zweimalige Vizemeister liegt zwei Punkte vor Slask Breslau, nun soll endlich der erste Titel her für den Ex-Klub von Nationalspieler Marco Reich. Kurios: Schon vergangene Saison gab es in Polen durch Rakow Tschenstochau (Czestochowa) einen erstmaligen Meister.

UE SANTA COLOMA (ANDORRA)

Die Fans der "Esquirols" verkleiden sich beim letzten Heimspiel traditionell als Eichhörnchen - passend zum Spitznamen. In diesem Jahr kommt am finalen Spieltag der Rivale FC Santa Coloma zum "Derbi Colomenc" vorbei. Der FC ist mit 13 Titeln Andorras Rekordmeister. Bisherige Titel für UE: null.

FC NOAH (ARMENIEN)

Der Berg Ararat, auf dem nach der Sintflut die Arche Noah gestrandet sein soll, steht in Armenien - daher der ungewöhnliche Name. Der erst 2017 gegründete Klub kann nun erstmals den Fußball-Gipfel erklimmen.

PETROCUB HINCESTI (MOLDAU)

Das 12.000-Einwohner-Örtchen Hincesti schickt sich an, den Serienmeister Sheriff Tiraspol abzulösen - achtmal ging der Titel zuletzt an den FC Sheriff. Im Januar verkündete Petrocub eine strategische Partnerschaft mit Al Hilal aus Saudi-Arabien. Neymar wird aber wohl nicht so schnell in Hincesti auflaufen.

KF EGNATIA (ALBANIEN)

Nach der Tragik im November, als der Ghanaer Raphael Dwamena während eines Spiels für Egnatia verstarb, steht der Klub aus Rrogozhina nun vor der ersten Meisterschaft. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Traditionsklub Vllaznia Shkoder.

DECIC TUZI (MONTENEGRO)

2003 war der Klub schon einmal Meister - in Montenegros vierter Liga. Nun steht ein Krimi bevor, Titelverteidiger Buducnost Podgorica liegt punktgleich auf Rang zwei.

VIRTUS ACQUAVIVA (SAN MARINO)

Vor einem Jahr wurde Pokalsieger Virtus wegen eines Wettskandals aus dem Jahr 2017 vom Europapokal ausgeschlossen. Nun steht die erste Meisterschaft bevor.

UND SONST?

In den großen Ligen sind erstmalige Meister wie Bayer Leverkusen selten geworden. In Spanien durfte der FC Girona zuletzt lange von einer Sensation träumen, ist aktuell aber "nur" noch Dritter. In Russland hat der FK Krasnodar als Tabellenzweiter immerhin noch Chancen.