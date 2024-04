IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Mats Hummels trifft mit seinem BVB erneut auf Paris

Bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison treffen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain am Mittwochabend (01. Mai, ab 21:00 Uhr) in der Champions League aufeinander. Im heimischen Signal Iduna Park empfängt der BVB den französischen Top-Klub zum Halbfinal-Hinspiel. Wo wird die Partie des BVB gegen PSG live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain blicken in der laufenden Königsklassen-Saison schon auf zwei vorangegangene Duelle zurück. In den beiden Gruppenspielen im September und Dezember hatte die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic durchaus ihre Probleme mit dem französischen Renommierklub.

Die Vergleiche endeten aus Dortmunder Sicht mit einer 0:2-Niederlage und einem 1:1-Remis. Trotzdem standen die Schwarz-Gelben nach sechs Spieltagen in der Gruppe F als Erster da, während sich PSG als Zweiter denkbar knapp überhaupt für die K.o.-Phase qualifizierte.

Seitdem zeigte die Truppe von Startrainer Luis Enrique aber starke Vorstellungen in der Königsklasse. Vor allem der 4:1-Auswärtssieg im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona, bei dem einmal mehr Kylian Mbappé als Doppeltorschütze herausragte, war ein echtes Ausrufezeichen.

Wie endet der dritte Vergleich zwischen Dortmund und Paris in diesem Jahr? Verschafft sich der BVB eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche? Und wo wird das Halbfinal-Hinspiel zwischen Dortmund und Paris im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB vs. PSG live im TV und Stream