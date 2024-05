Verraten Handballer den EM-Platz für VfB-Star?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Deniz Undav (l.) fährt zur EM, Waldemar Anton könnte folgen

Immer weiter! Im Laufe des Mittwochs werden immer mehr deutsche EM-Fahrer bekannt. Der nächste könnte Deniz Undav vom Bundesliga-Überraschungsteam VfB Stuttgart sein - oder doch nicht?

Viele hätten wohl gewettet, dass er die Ehre bekommt von einem Dönerladen die Nominierung zu erfahren, gilt Deniz Undav doch als großer Kebab-Liebhaber. Dieses Vergnügen erhielt dann aber wenige Stunden zuvor Real-Abwehrchef Antonio Rüdiger, der ebenfalls wie erwartet im Kader der deutschen Nationalmannschaft steht.

TVB Stuttgart überbringt Kader-News

Dann schien es so, als bekomme der Stürmer die EM-Nachricht von einem Handball-Klub. Die Stadt-Kollegen des Bundesliga-Handballteams TVB Stuttgart sorgten für Verwirrung. In dem Clip überbringen sie scheinbar die EM-Nominierung für Undav. In einem Video, das in den sozialen Medien geteilt wurde, gratulierten sie Undav zum EM-Ticket und hielten ein Trikot mit seinem Namen in die Kamera.

Der Clip war mit der Überschrift "Undav international" überschrieben. In den Hashtags ist das aber Wort predictions (Englisch für Vorhersage) zu lesen. Also doch nur ein Gag? Später klärten die handballer auf, dass es sich um einen Spaß handele. "Wir wünschen uns natürlich trotzdem: #Undav international!"

Eine Nominierung von Undav gilt aber als sehr wahrscheinlich.

Der Stürmer wäre der 16. Spieler, der auf ungewöhnliche Weise für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Kurz zuvor wurde Ilkay Gündogan für das DFB-Team bestätigt. Auch um die mögliche Nominierung von Thomas Müller gibt es Verwirrung.

Gut möglich, dass bis zum Donnerstagmittag, wenn um 13 Uhr in Berlin die offizielle Kaderbekanntgabe durch Nagelsmann ansteht, noch weitere EM-Teilnehmer dazukommen.

Undav erlebt Traumsaison mit dem VfB Stuttgart

Undav war im vergangenen Sommer per Leihe von Brighton & Hove Albion zum VfB Stuttgart gewechselt und schlug dort nach einer anfänglichen Verletzungspause voll ein. Zusammen mit Serhou Guirassy bildete er eines der erfolgreichsten Angriff-Duos Europas. Das Duo knackte auch den Stuttgarter Vereinsrekord für Saisontore.

Im Frühjahr wurde er erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das DFB-Team nominiert. Gegen Frankreich kam er dann zu seinem ersten Einsatz. Auf den Premierentreffer wartet er noch. Neben Undav sind bereits die VfB-Profis Maximilian Mittelstädt und Chris Führich für den EM-Kader bestätigt. Auch Keeper Alexander Nübel könnte überraschend folgen. Erwartet wird zudem die Nominierung von Abwehrchef Waldemar Anton.