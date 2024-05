Rüdiger von Dönermann für die Heim-EM nominiert

IMAGO/Revierfoto

Antonio Rüdiger ist bei der Heim-EM dabei

Als insgesamt 14. Spieler ist Antonio Rüdiger für den Kader der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur Heim-EM in Deutschlandf (14. Juni bis 14. Juli) nominiert wurden. Dass der Starspieler von Real Madrid zum deutschen Aufgebot gehört, galt als Formsache. Die Art der Nominierung war allerdings kurios.

Antonio Rüdiger wurde nämlich ebenso wie viele seiner Mannschaftskollegen im Vorfeld über die sozialen Medien nominiert. Arif Keles, der Betreiber der Döner-Imbissbude Hisar Fresh Food postete über den Instagram-Kanal des DFB-Teams ein Video, in dem er Rüdiger zur EM-Teilnahme einlud.

"Hi Antonio mein Bruder. Ich wollte dir Bescheid geben, dass du für die Europameisterschaft nominiert worden bist. Ich finde das super!", sagte der Döner-Verkäufer in dem kurzen Videoclip, welches sich am Mittwochmittag rasend schnell verbreitete.

Rüdiger, der in Berlin-Neukölln aufwuchs, ist bei "Hisar" Stammgast und führte seine DFB-Kollegen im November nach dem 2:3 gegen die Türkei dorthin. Im Lokal hängt ein Trikot des Profis von Real Madrid.

Besitzer Arif Keles: "Antonio kam schon her, als er noch bei Hertha 03 Zehlendorf in der Jugend gespielt hat. Nach dem Training kam er oft vorbei und hat sich einen Döner geholt."

Vor dem Innenverteidiger, der in der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann als Abwehrchef gilt, wurden auch schon 13 andere Akteure über die sozialen Medien oder Fernseh- und Radiosender für das Heim-Turnier nominiert.

Rüdiger steht mit Real im Champions-League-Endspiel

Anschließend an die Nominierung des Real-Verteidigers kündigte der Döner-Verkäufer noch 50 Gratis-Taschen an: "Da du auch als Schüler bei mir zu Gast warst, kriegen die ersten 50 Schüler den Döner gratis aufs Haus."

Antonio Rüdiger hat bis dato 62 Länderspiele für Deutschland bestritten und gilt im Abwehrzentrum des DFB-Teams als gesetzt. Nach Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Robin Koch ist der gebürtige Berliner der vierte Innenverteidiger, der zum Kader der deutschen Auswahl zählt.

Seit 2022 steht der 1,90-m-Hüne bei Real Madrid unter Vertrag. Erst am vergangenen Wochenende feierte Rüdiger mit den Königlichen die spanische Meisterschaft. Am 1. Juni bestreitet er mit Real außerdem das Champions-League-Endspiel. Gegner wird bekanntermaßen Borussia Dortmund sein, für den Rüdiger in der Jugend ebenfalls gespielt hatte.