Lufthansa verkündet nächsten EM-Passagier

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

David Raum fährt mit zu EM

"Letzter Aufruf" für einen Profi von RB Leipzig. Die Fluggesellschaft Lufthansa hat mit David Raum einen weiteren Spieler der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-EM verkündet.

"Dies ist der letzte Anruf für Passagier David Raum, David Raum bitte kommen Sie zum Gate für Ihren Flug zur Europameisterschaft 2024", heißt es in einem Instagram-Video der Lufthansa, das auch der DFB verbreitet hat.

Damit ist Raum der 16. Spieler für den Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der offiziell bestätigt wurde. Gut möglich, dass bis zum Donnerstagmittag, wenn um 13 Uhr in Berlin die offizielle Kaderbekanntgabe durch Nagelsmann ansteht, noch weitere EM-Teilnehmer dazukommen.

Anfang Mai hatte Raum noch offen über sein EM-Ziel gesprochen. "Es ist ein großer Traum, im Sommer die Heim-EM spielen zu dürfen", sagte der Defensivspieler vom Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig und ergänzte: "Natürlich hat man im Hinterkopf, dass die Saison noch etwas länger gehen kann."

Der 26-Jährige, der seit seinem Debüt im September 2021 bisher 20 Länderspiele bestritten hat, war bereits bei der WM 2022 dabei und zuletzt auch beim 2:1-Sieg der DFB-Auswahl gegen die Niederlande im Einsatz.

"Der letzte Lehrgang hat brutal Spaß gemacht. Da ist etwas entstanden. Es wäre natürlich schön, wenn man Teil davon sein kann. Deshalb haue ich mich jede Woche voll rein", sagte Raum und bekräftigte seinen Sommer-Wunsch: "Es wäre schön, wenn das honoriert würde."

Müller und Undav auch dabei?

Ob auch Thomas Müller vom FC Bayern und Deniz Undav vom VfB Stuttgart dabei sind, ist nicht ganz klar.

Müller postete auf seinen Kanälen bei TikTok und Instagram ein Video, welches ihn im Dress der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigt.

Der Routinier zeigt dabei ein paar Tricks mit dem Ball am Fuß, befindet sich dabei in der Münchner Allianz-Arena. Versehen mit dem Kommentar "Kick it like Müller" und den Hashtags #em2024 und #esmuellert nominiert sich der Weltmeister von 2014 damit praktisch selbst. Offiziell bestätigt ist die Berufung allerdings noch nicht.

Gleiches gilt für Undav. Die Stadt-Kollegen des Bundesliga-Handballteams TVB Stuttgart sorgten am Mittwoch für Verwirrung.

In ihrem Clip überbringen sie scheinbar die EM-Nominierung für Stürmer Deniz Undav. In den Hashtags ist das aber Wort predictions (Englisch für Vorhersage) zu lesen. Also doch nur ein Gag? Später klärten die Handballer auf, dass es sich um einen Spaß handele.