FC Bayern an Premier-League-Ass "äußerst interessiert"

IMAGO/Mark Greenwood/IPS/Shutterstock

Amadou Onana (l.) steht wohl auf der Transferliste des FC Bayern

Der FC Bayern will sich während der kommenden Transferperiode offenbar im defensiven Mittelfeld verstärken. Ein ehemaliger HSV-Profi soll des den Münchnern besonders angetan haben.

Laut dem Portal "Football Insider" ist der FC Bayern an einer Verpflichtung von Amadou Onana "äußerst interessiert". Der Mittelfeldmann des FC Everton steht an der Säbener Straße demnach hoch im Kurs.

Die Verpflichtung eines Sechsers soll beim FC Bayern Priorität genießen. Im vergangenen Sommer stand Joao Palhinha bereits kurz vor einer Unterschrift in München. Doch der Deal mit dem FC Fulham scheiterte am Deadline Deal. Der 28-Jährige bliebt letztlich in London.

"Football Insider" zufolge könnte der FC Bayern nun eine jüngere Lösung für die Position anstreben - und hier könnte Onana ins Spiel kommen. Der 22-Jährige hat beim FC Everton in der Premier League eine wichtige Rolle inne. Allerdings könnte Onana wohl verkauft werden, um wichtige finanzielle Einnahmen zu generieren, heißt es weiter.

Neben dem FC Bayern soll auch West Ham United an Onana interessiert sein.

Amadou Onana für den FC Bayern zu teuer?

Der Rechtsfuß war im Sommer 2022 vom OSC Lille nach Liverpool gewechselt. Zuvor spielte Onana eine Saison für den Hamburger SV in der 2. Bundesliga.

Der Everton-Star wurde in den vergangenen Wochen immer wieder beim FC Bayern gehandelt. "Sky" hatte Anfang April berichtet, dass die Toffees rund 60 bis 70 Millionen Euro für den belgischen Nationalspieler fordern und dieser deshalb nicht zu den "Top-Transferzielen" der Münchner zähle.

Wie "Football Insider" behauptet, beschäftigt sich der FC Bayern aber nach wie vor mit Onana. Der Bundesligist hat für das zentrale Mittelfeld aktuell Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Konrad Laimer sowie Joshua Kimmich im Kader stehen. Letztgenannter agiert unter Thomas Tuchel derzeit aber als Rechtsverteidiger.